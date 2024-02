Lichess_Bundesliga

Status: January 21st 2024 – 6 match days already played in this season (the total number of points scored by the „leaders“ is counted here, i.e. not all results but the best ones which are included in the team ranking). Many thanks for providing the eternal Lichess league table goes to Paul Westenthanner alias paulgroundation, as the most loyal fan of the team of „Bierstube München“.

Stand: 21. Januar 2024 – 6 Spieltage in dieser Saison bereits gespielt (gezählt werden hierbei die Gesamtanzahl der Punkte, die die „Leader“ jeweils erspielt haben, also nicht alle Ergebnisse, sondern die besten, die in die Teamwertung einfließen). Ein herzlicher Dank für die Bereitstellung der ewigen Lichess-Bundesligatabelle geht an Paul Westenthanner alias paulgroundation, als treuester Fan von der Mannschaft der „Bierstube München“.

Übersicht der geplanten Lichess-Ligen / Overview of planned leagues: https://rochadeeuropa.de/lichess-turniere/

Neue Teams können jederzeit einspringen, bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme via persönliche Nachricht an Organisator https://lichess.org/@/jeffforever.